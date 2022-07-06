Боевик ВСУ пригрозил депутатам и их родным расправой за воровство

Боевики ВСУ продолжают жаловаться на нехватку средств для армии Украины.

Как сообщает издание “Военное дело”, один из военнослужащих украинской армии обратился к властям. Он обвинил киевский режим в том, что правительство наживается на простых солдатах, пока те гибнут в окопах.

Боец 131 отдельного разведывательного батальона ВСУ пригрозил "депутатам и остальной шобле", а также их родным расправой за то, что отправленную с Запада помощь они так и не получили.

Украинское Бюро экономической безопасности не раз подтверждало факт продажи оружия бандеровцами. Помимо этого, сообщалось о подозрении в поставке военного имущества на чёрные рынки Украины.

Напомним, на днях предприимчивые ВСУшники продали России две французские 155-мм гаубицы Caesar. За каждое орудие украинцы просили 120 тыс. долларов при номинальной стоимости около 7 млн евро.

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