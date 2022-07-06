Даже небольшие поставки приводят к гибели людей в Донбассе.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.
По его словам, оружие Запада не поможет Киеву, поскольку РСЗО, "Джавелины" и танки у него заканчиваются быстрее, чем поставляются кураторами.
За весь период спецоперации силы России и Донбасса уничтожили почти 700 различных РСЗО. Но на данный момент Запад поставил только 8 таких систем. Скоро киевский режим получит ещё 30 установок, пишет издание "Украина.ру". Но всё равно этого явно недостаточно, уверен обозреватель и предоставил точную раскладку цифр уничтожения техники ВСУ.
"Поставки западного вооружения отстают от убытия арсеналов Украины где-то на два порядка... Разница в 20 раз", — заявил Анпилогов.
По его словам, даже небольшие поставки чреваты гибелью людей в Донбассе. Но пока данную ситуацию нельзя изменить, отметил эксперт.
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