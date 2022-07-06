МВД ЛНР: украинские военные при отходе из Лисичанска создавали агентурную сеть

Украинские военные, покидая Лисичанск, создавали агентурную сеть. Об этом сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

Он отметил в эфире телеканала "Россия 24", что представители ВСУ могли завербовать в эту сеть несовершеннолетних. По его мнению, подростков легко одурачить и заставить бесплатно выполнять задачи.

"Противник, когда уходил, оставил после себя большую агентурную сеть. Она может выглядеть в разной ипостаси: несовершеннолетние, взрослые сознательные, может быть, по церковной линии", — высказался Киселёв.

В воскресенье, 3 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской Народной Республики от украинских националистов. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил отход ВСУ с позиций в Лисичанске. При этом он добавил, что украинские силовики вернутся в этот город после получения западного оружия.