России давно пора ответить ВСУ на обстрелы своих городов

Украинские военные обстреляли пограничников, деревни Курской области, Белгород и снова Донбасс — есть погибшие. Россия молчит. Пока или так будет всегда?

Белгороду повезло меньше — после артиллерийского обстрела 3 июля погибли трое украинских беженцев. После того, как средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У", обломками повредило жилой дом. А всего разрушения были зафиксированы в десятках домов и строений.

По сути, действия ВСУ Украины имеют все признаки государственного терроризма, военные просто бьют по гражданским объектам без всякой необходимости.

При этом, Россия до сих пор придерживается задачи стрелять только по военным целям с минимальным ущербом для гражданского населения. ВСУ же стреляет по городам специально, пытаясь посеять панику среди мирного населения. Это, более чем, доказывает тот факт, что на Украине установлен террористический режим.

Что может сделать с этим Россия?

По мнению экспертов, российской армии давно пора нанести удар по публичным центрам принятия решений типа администрации президента Украины или Генштабу.

Но обстреливать придется Киев, а бить по центру города — идея так себе. Также можно ударить по зданию СБУ, но, скорее всего, руководство Украины давно сидит в подземных бункерах в пригородах Киева, сохранившихся там с советских времён.

Нужно что-то делать и с военной инфраструктурой в западных областях Украины.

Да и "большой" Запад, в принципе, стоит у истоков сегодняшней ситуации. И нужно чётко сказать, кого Россия считает виновными в кризисе такого масштаба. Это США и Великобритания, которые спровоцировали конфликт, раздувают антироссийскую истерию и делают всё, чтобы война продолжалась.

То, что Киев стреляет по российским городам — попытка провокации для новой волны обвинений. Тем более, что украинцы используют оружие, которое прислала им Европа и Америка.

M270 MLRS — американская универсальная пусковая установка, использующаяся в качестве реактивной системы залпового огня и для запуска тактических ракет, опасна тем, что стреляет на 300 километров. Нужно отодвигать линию фронта и боевые позиции.

России пора прекращать "миндальничать" и переживать за мирных жителей Киева, считают эксперты. Мирных жителей Белгорода Украина почему-то не жалеет. Вполне возможно предупредить жителей поселка Тёткино уйти на время проведения ответных ударов и отработать ситуацию в штатном режиме.

А пока Следственный комитет России снова возбудил уголовное дело по подпунктам ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Скоро станет понятно, каким будет ответ на извечный русский вопрос "неотвратимости наказания за совершенное преступление".