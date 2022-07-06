Кедми: Россия может решить проблемы Запада более страшным оружием, чем "Сармат"

По мнению политолога Якова Кедми, Россия способна ликвидировать военную угрозу со стороны стран коллективного Запада, не применяя ядерное вооружение. Военный эксперт отметил, что Москва не будет угрожать европейскому континенту ядерным ударом, поскольку это бессмысленно. Россия обладает конвенциональными средствами, которые гораздо мощнее, чем ядерные.

"Зачем "Сармат"? <…> Посмотрите, что показал "Кинжал" под Львовом. Обычное, не стратегическое оружие с гиперзвуковой скоростью и высокой точностью имеет эффект более разрушительный, чем ядерное! То, что было разрушено этой ракетой должно было выдержать ядерный удар!" — высказал мнение Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Политолог считает, что ядерный арсенал следует применять только против аналогичных систем противника. Единственной целью для российских ядерных ударов являются места базирования американских ядерных ракет. Также Кедми отметил, что военную угрозу можно ликвидировать, уничтожив электростанции предполагаемого противника.