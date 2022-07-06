Что известно об убитой в Харькове снайпере Талиту ду Валле: актриса ток-шоу

Модель и снайпер из Бразилии Талита ду Валле, которая вела боевые действия на стороне ВСУ, скончалась в результате ракетного удара в Харькове. Стали известны подробности прошлого убитой.

У покойной оказался солидный послужной список. Пять лет назад бразильянка служила в армии Курдистана. Она имела опыт борьбы с ИГИЛ*. 39-летняя Валле приняла решение вступить в ряду ВСУ, чтобы противостоять Вооружённым силам РФ.

В юные годы Талита ду Валле стала знаменитой, сделав карьеру фотомодели. Она прославилась также как актриса телевизионных ток-шоу. Женщина получила юридическое образование и долгое время занималась защитой прав животных. За плечами у Талиты — гуманитарные миссии по всему миру.

Как сообщает издание Daily Mail, 39-летняя модель начала сражение за Украину меньше месяца назад.

Талита ду Валли скончалась после ракетного попадания в её бункер в Харькове. Смертью атака на бункер закончилась и для 40-летнего бывшего военнослужащего бразильской армии Дугласа Буриго, который находился с Валли в момент удара.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.