Полковник Ходарёнок: ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS в глубоком тылу ВСУ

Оружие, которое Запад поставляет Киеву, российские военные всё чаще уничтожают сразу после развёртывания. Теперь очередь дошла и до "ракет, которые достают до России". Так прокомментировал сегодняшнее заявление Минобороны РФ об уничтожении на Украине двух РСЗО HIMARS США и боеприпасов к ним военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Он заметил, что украинцы в буквальном смысле молятся на зарубежные вооружения вне зависимости от их боевых возможностей. А после уничтожения HIMARS украинскую общественность ждёт холодный душ, после которого они должны прийти в себя, считает аналитик.

По его мнению, HIMARS разбили в так называемом месте безопасного хранения, а не на боевой позиции. Причём, уничтожили как сами пусковые установки, так и ракеты, привезённые для них из США.

"Это значит, что ВКС добрались до HIMARS в глубоком тылу украинской армии, и пролетели они туда так, что их не засекли. Очень важные и нужные события", — заключил Ходарёнок.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что для обнаружения и уничтожения РСЗО HIMARS есть от 5 до 10 минут.