Украина ожидает “ракетную ночь”: грядёт атака с моря и удары ВКС РФ

Украинская территория в ожидании “ракетной ночи”. После убитых трех донецких детей националистов будут бить с моря и уничтожать стратегической авиацией.

Портал “Иди и смотри”, ссылаясь на собственный источник сообщает, что украинские силы противовоздушной обороны в ближайшие часы ждут массированную ракетную атаку.

По всей вероятности, ВСУ знают о погибших детях, поэтому и ожидают удары стратегической авиации и ракет наземного базирования, сказано в Сети.

Украинские силы ПВО приведены в полную боевую готовность.