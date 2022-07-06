Украинская территория в ожидании “ракетной ночи”. После убитых трех донецких детей националистов будут бить с моря и уничтожать стратегической авиацией.
Портал “Иди и смотри”, ссылаясь на собственный источник сообщает, что украинские силы противовоздушной обороны в ближайшие часы ждут массированную ракетную атаку.
По всей вероятности, ВСУ знают о погибших детях, поэтому и ожидают удары стратегической авиации и ракет наземного базирования, сказано в Сети.
Украинские силы ПВО приведены в полную боевую готовность.
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Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.