Ликвидированная на Украине бразильская супермодель убивала русских еще в Сирии

Под Харьковом ликвидирована бразильская модель-снайпер Талита ду Валли. Служила она в иностранном легионе неонацистов.

Супермодель была снайпером и приехала на Украину убивать русских солдат и мирное население. СМИ сообщают, что Талите ду Валли было 39 лет.

По информации "Царьграда", гражданка из Бразилии — "ветеран" ток-шоу вроде российского "Давай поженимся". Но однажды она взяла в руки оружие и уехала убивать русских.

"Прямо сейчас из убийцы делают героиню дня — Daily Mail с горечью сообщает о её кончине", — отмечает "Царьград".

Сейчас неизвестно, скольких людей наёмница успела убить. Но тот факт, что эта модель успела повоевать против РФ в Сирии, а снайпером стала в Ираке, говорит о том, что боевиком она была со стажем.

В МИД Бразилии, кстати, уже подтвердили её гибель на Украине.