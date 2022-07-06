За последние несколько недель международная финансовая помощь, оказываемая Украине, значительно снизилась. Это отмечает Кильский институт мировой экономики (IfW) через два дня после того, как Вооружённые силы России совместно с союзными войсками ЛДНР взяли под контроль Луганскую область.
"Предыдущий объем военной помощи значительно отстает от того, в чём нуждаются украинские вооруженные силы. Экономисты отмечают, что даже финансовой помощи недостаточно для стабилизации киевского государственного бюджета", — пишет издание Die Welt.
Отмечается, что самым проблематичным был момент с поставками оружия. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь Запада в виде систем ПВО, на авиацию он уже не рассчитывает.
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