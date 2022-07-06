Die Welt сообщает, что объёмы финансовой и военной помощи ВСУ сильно сократились

За последние несколько недель международная финансовая помощь, оказываемая Украине, значительно снизилась. Это отмечает Кильский институт мировой экономики (IfW) через два дня после того, как Вооружённые силы России совместно с союзными войсками ЛДНР взяли под контроль Луганскую область.

"Предыдущий объем военной помощи значительно отстает от того, в чём нуждаются украинские вооруженные силы. Экономисты отмечают, что даже финансовой помощи недостаточно для стабилизации киевского государственного бюджета", — пишет издание Die Welt.

Отмечается, что самым проблематичным был момент с поставками оружия. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на помощь Запада в виде систем ПВО, на авиацию он уже не рассчитывает.