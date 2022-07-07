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Леонков: комплексы "Ступор" превращают украинские БПЛА в кусок пластика

Силовые структуры

Электромагнитные комплексы для борьбы с беспилотниками "Ступор" были впервые применены на Украине только спустя четыре месяца после начала СВО, потому что дальность, на которой аппарат мог работать, была меньше необходимой. Теперь "ружьё" довели до совершенства, и оно появилось в зоне боевых действий на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков: комплексы "Ступор" превращают украинские БПЛА в кусок пластика

Ещё одной причиной аналитик назвал в беседе с "ПолитЭкспертом" то, что у противника стало меньше БПЛА среднего и тяжёлого классов. И сейчас ВСУ запускают в основном большое количество беспилотников небольшого размера малого и сверхмалого классов, которые проводят разведку и целеуказания для артиллерийских систем.

По словам эксперта, по таким целям трудно попасть из стрелкового оружия, а применять зенитные ракетные системы или переносные зенитные комплексы — то же самое, что бить из пушки по воробьям.

Леонков пояснил, что "Ступор", дальность действия которого составляет до двух километров, прерывает связь между оператором и БПЛА или полностью повреждает электронику аппарата.

Под воздействием электромагнитного излучения в плате дрона происходит короткое замыкание, от которого БПЛА просто падает и превращается в бесполезный кусок пластика, заключил собеседник издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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