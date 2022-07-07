Кадыров: командиры и бойцы "Ахмата" вернулись в Чечню после освобождения ЛНР

Командиры и бойцы спецподразделения "Ахмат", которые участвовали в освобождении ЛНР, вернулись в Чечню. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Он встретился с отличившимися военнослужащими из числа личного состава и поздравил их от себя и президента России Владимира Путина. Политик подчеркнул: бойцы "Ахмата" с честью выполнили свой служебный долг.

"Наши спецподразделения продемонстрировали колоссальные успехи в ходе специальной военной операции", — отметил Кадыров.

Глава Чечни вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Ильману Гучигову и Джамалди Юнусову. Аналогичную награду получил Алихан Шовхалов вместе с погонами полковника полиции. Султан Рашаев удостоился медали "За отвагу".

Ранее Кадыров заявил, что уничтожение остатков террористов, сбежавших из Чеченской Республики, является его следующей задачей в ходе спецоперации на Украине.