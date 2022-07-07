Олег Царёв: Киев планирует провести успешное полномасштабное контрнаступление

Киевский режим планирует реализовать новую стратегию, в которой рассчитывает провести контрнаступление.

Об этом сообщил экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв. У себя в аккаунте мессенджера бывший нардеп подробно рассказал о планах Киева и объяснил, почему эти планы жизненно важны для Запада.

По его словам, кураторы Украины хотят дождаться осени, чтобы заставить Генштаб Незалежной провести полномасштабное контрнаступление. Якобы ВСУ планируют начать, как только Вашингтон начнёт полноценный ленд-лиз.

"До сих пор он не работал… Всё поставлено на карту. В условиях надвигающегося глобального кризиса у Запада будет только один шанс. Более того, зима в Украине не будет легкой. Поэтому Запад должен заставить украинскую армию перейти в контрнаступление. Если это не удастся, то антироссийская коалиция может распасться”, — объяснил Царёв.

Он также отметил, что Запад откажет Киеву в помощи, если до конца этого года ВСУ не покажут каких-то результатов. В этом случае США и ЕС заставят киевский режим согласиться на условия Москвы.