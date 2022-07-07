ВС РФ нанесли ракетные удары по военным целям в Николаеве со стороны Херсона

Российская армия в рамках специальной военной операции на Украине продолжает нанесение высокоточных ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Сегодня утром, 7 июля, была нанесена серия ударов ракетами по целям в городе Николаеве. На местах прилётов российских ракет зафиксированы столбы дыма. Сообщая об этом, "Русская весна" уточняет, что пуск ракет был осуществлён со стороны Херсона.

Ранее сообщалось о нанесении ракетных ударов по целям в Одесской и Хмельницкой областях Украины.