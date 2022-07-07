Американские журналисты сняли на Украине репортаж об эксплуатации реактивных систем HIMARS в ВСУ. По их словам, украинские боевики очень хвалят это оружие.
Корреспонденты рассказали, что солдаты украинской армии показали им "секретное расположение", где прячут РСЗО от российских спутников и разведывательных беспилотников. Боевикам приходится постоянно менять место дислокации комплекса, так как сейчас он является основной целью для артиллерии Вооружённых сил РФ.
"Ни одно поставляемое Украине оружие так публично не расхваливали украинские политики", — отметил журналист CNN.
Американцам продолжают рассказывать, что с помощью РСЗО киевский режим атакует командные пункты, склады оружия и боеприпасов в глубине контролируемой союзными войсками территории. От граждан США скрывают, что американскими ракетами стреляют по детям в донецкой Макеевке.
В конце ролика корреспондент делает вывод: "украинцы ждут больше HIMARSов".
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