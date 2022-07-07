Сенатор Морозов прогнозирует скорый удар РФ по центрам принятия решений

Сенатор Игорь Морозов считает, что Владимир Путин подал сигнал об изменении вектора специальной операции.

Очень возможно, что на следующем этапе спецоперации будет нанесён удар по центрам принятия стратегических решений, уверен он.

Политик напомнил, что президент РФ во время ПМЭФ говорил, что будет, если Киев продолжит обстрел территории России.

"Это очень серьезное решение, потому что оно объективно выводит СВО на совершенно другой уровень. Ликвидация центра принятия решений (не обязательно только на Украине) — это серьезный шаг, а дальше уже идут разные стратегии проведения этой операции”, — отметил сенатор в интервью "Украина.ру”.

Морозов подчеркнул, что Россия подошла к черте, за которой Киеву нельзя не отвечать за собственные преступления.

Погибает ни в чем не повинное мирное население. Поэтому то накопление информации о боевиках, которые принимают решения должно быть реализовано "конкретным ответом", подытожил эксперт.