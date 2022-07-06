Вашингтон официально объявил, что конфликт в Донбассе "будет затяжным"

Военные действия на Украине "при поддержке" США ожидаются затяжными.

Об этом сообщила официальный представитель правительства США Карин Жан-Пьер.

"Борьба в Донбассе может быть продолжительной и затяжной, и мы увидим потери и достижения с обеих сторон. Это не означает, что Россия добьется своих целей, а Украина перестанет сражаться… Мы будем поддерживать Украину, мы дали им самый большой объем поддержки, что касается сферы безопасности. И мы не остановимся", — заявила представитель Белого дома.

Вашингтон также подчеркнул, что РФ якобы не демонстрирует готовности к мирным переговорам.

Западные страны делают ставку на эскалацию украинского вопроса, и под "предводительством" Белого дома Киеву не разрешат думать о мире, ранее заявлял Дмитрий Песков.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также отметил, что Штаты объявили России "войну по доверенности", снабжая киевский режим оружием, чтобы Украина билась "до последнего украинца".

Запад пообещал предоставить Незалежной любые виды вооружения, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в списке оружия "не будет исключений".