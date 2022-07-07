Task&Purpose: американские наёмники сталкиваются с психологическими проблемами

Психологическим здоровьем американских наёмников обеспокоился научный сотрудник аналитического центра Министерства обороны США Жанна Мантуа. Эксперт считает, что наёмники столкнулись с психологическими сложностями из-за нахождения на Украине. Многие из них переживают настоящий кризис.

"Посттравматическое стрессовое расстройство, связанное со службой, может привести к 10-70% инвалидности, в зависимости от степени тяжести", — сообщает эксперт в издании Task&Purpose.

Мантуа заявляет, что американские военнослужащие и полицейские отправились на Украину добровольно. Киевский режим создал специальный сайт, с помощью которого иностранцы могут записаться в ряды украинской армии. Однако потери наёмников на Украине продолжают расти, признаёт Мантуа. Эксперт отмечает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше американских наёмников погибнет или попадёт в плен.

Психолог считает, что последствия для психического здоровья наёмников могут быть после Украины даже более тяжёлыми, чем после военных действий в Афганистане или Ираке. Эксперт связывает это с двумя факторами. Во-первых, на Украине повышенная интенсивность боевых действий. Во-вторых, американские наёмники не имеют тех преимуществ, что были у армии США в Ираке или Афганистане.

Матуа не исключает, что среди наёмников может начаться резкий рост самоубийств после возвращения на родину из-за пережитого стресса.

"Ветераны могут не в состоянии получить психологическую помощь, в которой они нуждаются", — отмечает психолог.