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В США испытания новой ракеты закончились взрывом сразу после пуска

Силовые структуры

Военные США провели испытания новой ракеты-носителя Minotaur II, которые завершились полным провалом.

В ходе тестового запуска ракеты произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Пресс-служба также отметила, что пострадавших нет. Причины произошедшего пока неизвестны, их будет устанавливать специально созданная группа.

В США планируют использовать технологию Minotaur II в выпуске баллистической ракеты LGM-35 Sentry, которая должна заменить устаревшую Minuteman III в боевой структуре армии Соединённых Штатов.

Американское Минобороны использует твердотопливную ракету Minotaur для выведения на орбиту аппаратов военного назначения. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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