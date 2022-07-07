Военные США провели испытания новой ракеты-носителя Minotaur II, которые завершились полным провалом.
В ходе тестового запуска ракеты произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.
Пресс-служба также отметила, что пострадавших нет. Причины произошедшего пока неизвестны, их будет устанавливать специально созданная группа.
В США планируют использовать технологию Minotaur II в выпуске баллистической ракеты LGM-35 Sentry, которая должна заменить устаревшую Minuteman III в боевой структуре армии Соединённых Штатов.
Американское Минобороны использует твердотопливную ракету Minotaur для выведения на орбиту аппаратов военного назначения.
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