Киев не может укомплектовать свои ВСУ, потому что украинское руководство распродало всё оружие ещё 8 лет назад.
Об этом сообщил полковник запаса ВВС Владимир Богодухов.
"Большинство оружия было украдено при Ющенко и Порошенко. Штурмовые винтовки и пулеметы попали на чёрный рынок и продавались там. После этого киевское руководство специально взрывало склады, чтобы скрыть все следы кражи. Страна не производит нового оружия”, — заявил аналитик.
Украинцы регулярно пишут в соцсетях, что в армии им не хватает провизии, боеприпасов и медикаментов, не говоря уже о современном оружии. Правда, Запад продолжает оказывать помощь киевскому режиму в попытке задержать специальную военную операцию России, отметил эксперт.
По его словам, украинская армия пополняется оружием из Штатов и ЕС. Но даже это вооружение часто не доходит до ВСУ, а продается недобросовестными чиновниками за границу, подытожил Богодухов.
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