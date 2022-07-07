На Украине всё советское оружие разворовано при Ющенко и Порошенко

Киев не может укомплектовать свои ВСУ, потому что украинское руководство распродало всё оружие ещё 8 лет назад.

Об этом сообщил полковник запаса ВВС Владимир Богодухов.

"Большинство оружия было украдено при Ющенко и Порошенко. Штурмовые винтовки и пулеметы попали на чёрный рынок и продавались там. После этого киевское руководство специально взрывало склады, чтобы скрыть все следы кражи. Страна не производит нового оружия”, — заявил аналитик.

Украинцы регулярно пишут в соцсетях, что в армии им не хватает провизии, боеприпасов и медикаментов, не говоря уже о современном оружии. Правда, Запад продолжает оказывать помощь киевскому режиму в попытке задержать специальную военную операцию России, отметил эксперт.

По его словам, украинская армия пополняется оружием из Штатов и ЕС. Но даже это вооружение часто не доходит до ВСУ, а продается недобросовестными чиновниками за границу, подытожил Богодухов.