Подоляка: Харьков превратился в западню для ВСУ

Российские военные продолжают выбивать украинские позиции и места сосредоточения ВСУ в районе Харькова. И это приносит очень большие проблемы для Харьковского гарнизона. Так прокомментировал сегодняшний ракетный удар ВКС России по военным целям в районе Харькова журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт заметил, что это также не нравится жителям города, но именно эта тактика выводит ВСУ из себя.

"По сути, российские войска, не неся никаких серьёзных потерь, наносят большие потери своему противнику. И самое важное, что при этом киевские войска не могут покинуть город Харьков — для них он превратился в западню", — высказал своё мнение аналитик.

Они не могут оставить Харьков, так как это второй по значимости город Украины после Киева, пояснил блогер.

Ранее Подоляка рассказал о новой тактике "активной обороны", которую ВСУ стали применять в Донбассе.