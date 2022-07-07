Шурыгин: "Вымпел ВСУ "Умри на Змеином" нашёл своих героев"

Удар российской авиации по украинским боевикам, которые высадились на острове Змеиный для очередного перформанса с водружением флага Украины, не только уничтожил неонацистов, но и разрушил причал.

Теперь с моря на остров попасть очень проблематично.

Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил эксперт Владислав Шурыгин.

"В ВСУ не так давно учреждён вымпел под названием "Умри на Змеином". Поэтому за него идёт серьёзная борьба, за обладание", — заявил военный аналитик.

По его словам, это была позорная страница, как это обычно бывает у ВСУ.

"Они сначала на всю страну заявили, что остров наш и флаг реет... Когда этот флаг никто не увидел, объяснили, что он есть, реет, но только в плоскости. Когда им сказали, что и это не видно, они сказали — вы не поняли, мы его сбросили, мы его сняли с одесского шпиля, и он там лежит. Но когда стало понятно, что это полная лажа, они послали очередных людей на смерть. Утилизировали. Вымпел вручен", — подытожил Шурыгин.