Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили под Северском колонну с грузинскими наёмниками.
По данным источника, близкого к Народной милиции ЛНР, грузинские наёмники отступали, уезжая на десятках автомобилей.
"Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было", — цитирует ТАСС слова источника.
Ранее Вооружённые силы России ликвидировали иностранных наёмников, состоящих в "грузинском легионе", которые участвовали в пытках российских военных под Киевом. По данным Минобороны РФ, обычно в "грузинском легионе" служат преступники с уголовным прошлым.
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