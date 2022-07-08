В ЛНР уничтожили не менее 30 грузинских наёмников

Союзные силы России и Луганской Народной Республики уничтожили под Северском колонну с грузинскими наёмниками.

По данным источника, близкого к Народной милиции ЛНР, грузинские наёмники отступали, уезжая на десятках автомобилей.

"Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками. Все сгорело, человек 30 там точно было", — цитирует ТАСС слова источника.

Ранее Вооружённые силы России ликвидировали иностранных наёмников, состоящих в "грузинском легионе", которые участвовали в пытках российских военных под Киевом. По данным Минобороны РФ, обычно в "грузинском легионе" служат преступники с уголовным прошлым.