Дубовой: ВСУ используют РСЗО HIMARS против мирного населения

По мнению военного корреспондента Геннадия Дубового, силовики ВСУ целенаправленно наносят удары по мирному населению реактивными системами залпового огня HIMARS, а не по российским войскам.

"К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Сейчас из этих систем лупят по Донецку и Ясиноватой, это точно подтверждено", — сказал Дубовой в интервью "Украина.ру".

Военкор отметил, российские военные забирают трофеи ВСУ, среди которых гранатомёты чешского и британского производства и американские пулемёты.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников оповестил, что HIMARS уже доставлены на территорию Незалежной.