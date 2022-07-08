По мнению военного корреспондента Геннадия Дубового, силовики ВСУ целенаправленно наносят удары по мирному населению реактивными системами залпового огня HIMARS, а не по российским войскам.
"К сожалению, на себе это ощущают мирные жители. Сейчас из этих систем лупят по Донецку и Ясиноватой, это точно подтверждено", — сказал Дубовой в интервью "Украина.ру".
Военкор отметил, российские военные забирают трофеи ВСУ, среди которых гранатомёты чешского и британского производства и американские пулемёты.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников оповестил, что HIMARS уже доставлены на территорию Незалежной.
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