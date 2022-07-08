Обстрел ВСУ вызвал пожар на складе боеприпасов в Шахтёрске, объявлена эвакуация

Донбасский город Шахтёрск, находящийся в 30 км западнее Донецка, подвергся массированному артиллерийскому обстрелу с территории, контролируемой ВСУ.

Как сообщают местные жители, налёт начался ночью и продолжился утром. В результате многочисленных взрывов в разных частях Шахтёрска возникли пожары. По словам горожан, огонь охватил склад боеприпасов и сейчас слышны разрывы от детонации боекомплекта.

Предвидя возможные жертвы, городские власти объявили эвакуацию жителей.

Вместе с обстрелом мирных жителей Донбасса в глубоком тылу, ВСУ продолжают диверсионные операции на территории России. Накануне сообщалось, что украинскими боевиками были атакованы российские пограничники в Белгородской области. В результате нападения один военнослужащий ФСБ РФ погиб и трое были ранены.

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