Минобороны Китая заявило о готовности к войне из-за действий США

Официальный представитель Министерства обороны Китая У Цянь в пятницу, 8 июля, заявил о готовности к войне из-за визита на Тайвань сенатора-республиканца США Рика Скотта.

Он отметил, что такое поведение американцев является вопиющим нарушением принципа "одного Китая”. КНР уже выразила "решительный протест”.

"Народно-освободительная армия Китая всегда готова к борьбе, и мы можем начать военные действия в любое время. Мы будем решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность нашей страны”, — отметил представитель военного ведомства.

По его словам, НОАК — Народно-освободительная армия Китая готова покончить с "внешним вмешательством и попытками тайваньских сепаратистов добиться так называемой независимости”, пишет fin-journal.info.