Бойцы ДНР переделали гранатомёт РПГ-7 для боёв в "серой зоне"

Обе стороны конфликта на Украине начали активно применять артиллерию, из-за чего расстояние между противоборствующими силами значительно увеличилось. В таких условиях формируется протяжённая "серая зона" между боевыми порядками, пишет "Военное обозрение".

На территории "серой зоны" боевые действия ведут малые группы, а их основной тактикой являются молниеносные налёты и противодиверсионные рейды, отмечает издание.

В статье рассказывается об одном из таких "набегов", совершённых бойцами ДНР. В качестве средства нанесения удара по позициям ВСУ они использовали гранатомёт РПГ-7, переделанный для ведения дальнего огня — до 3,5 км.

Повышенной дистанции применения гранатомёта позволяет достичь небольшая доработка выстрела — установленный на нём самоликвидатор демонтируется, а само устройство крепится на самодельной треноге. Огонь ведётся навесом, граната срабатывает при соприкосновении с целью.

Группа быстро сворачивается после нанесения удара, причём тренога остаётся на месте, вероятно, для того, чтобы можно было вернуться потом на позицию, если она сохранится, заметил автор статьи.