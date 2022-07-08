NASA: Россия использует МКС для политической поддержки спецоперации на Украине

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что РФ использует МКС для реализации своих политических целей.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Также в ведомстве отметили, что Москва "поддерживает Международной космической станцией" и проведение спецоперации на Украине.

"NASA решительно осуждает использование Россией Международной космической станции в политических целях, для поддержки специальной военной операции РФ на Украине. Это в корне противоречит основному назначению станции, состоящему в том, чтобы при участии 15 стран продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", — сказано в заявлении NASA.

При этом не приводится никаких доводов и фактов, подтверждающие мнение американцев. По мнению газеты, выдвинутые обвинения связаны с тем, что на днях российские космонавты развернули на станции флаги ЛДНР, отметив так освобождение территории ЛНР от националистов.

"С момента вторжения России в Украину НАСА сделало всё возможное, чтобы сохранить партнёрство по космической станции, которое существует уже более 20 лет. Космическое агентство подчеркнуло вежливость между астронавтами и космонавтами, живущими бок о бок на орбите, и пообещало, что партнерство будет продолжаться", — пишет WP.