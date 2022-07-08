Боец ЛНР Сергеев о трофейном оружии ВСУ: спросом пользуются бронежилеты

Военный Народной милиции ЛНР Фёдор Сергеев рассказал, какие трофеи чаще всего достаются Союзным силам от отступающих войск ВСУ.

По словам Сергеева, украинские военные покидают свои позиции, почти не унося оттуда вооружение, которое потом становится трофеями российских военных. А часть ВСУшников уходила абсолютно с пустыми руками, переодевшись в гражданскую одежду, и в таком виде уходили из "котлов" в Лисичанске, Горском, Золотом.

Из крупных трофеев в распоряжении ВС РФ и ЛНР оказалась французская САУ "Цезарь". Помимо оружия, бойцы находят на украинских позициях аптечки, медикаменты, носилки, сухпайки и консервы.

Наибольшим спросом, по словам представителя ЛНР, пользуются трофейные украинские бронежилеты.

"Если говорить про бронежилеты, самые популярные в вооруженных силах Украины это "Темп-3000". Он действительно достаточно хорош, уверенно держит на пробитие выстрел как из автомата калибра 5.45, так и 7.62. Надежно защищает от осколков. Так что надо отдать должное производителю. Многие наши ребята используют их сами в качестве трофеев", — объяснил Сергеев в разговоре с "Московским комсомольцем".

Он добавил, что Союзные силы чаще всего не используют захваченное стрелковое оружие, которое чаще всего является американскими штурмовыми винтовками.

Сергеев отметил, что, таким образом, поставляемое украинской армии оружие "работает" против неё самой.