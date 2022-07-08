Наёмники, приехавшие "поохотиться", должны знать, что им грозит смертная казнь

Убийцы мирных жителей, а также иностранные наёмники, которые приехали в Донбасс "поохотиться", должны отдавать себе отчёт, что им может грозить реальная смертная казнь.

Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Олег Матвейчев.

"Большое количество людей в Донецкой Народной Республике говорят, что смертная казнь для наёмников, которые приехали туда поохотиться и убивали мирных людей, — более чем мягкое явление", — сообщил парламентарий.

Напомним, в пятницу, 8 июля, Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. В республике уже приговорены к высшей мере наказания три наёмника, воевавшие на стороне киевского режима. К расстрелу приговорены два британца и марокканец.