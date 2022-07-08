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Гайдай заявил об отсутствии оперативной паузы и продолжении наступления ВС РФ

Силовые структуры

Накануне, после взятия под контроль ВС РФ Лисичанска и освобождения ЛНР, российская сторона сообщила об "оперативной паузе" в ведении активных боевых действий на луганском направлении специальной военной операции на Украине.

Гайдай заявил об отсутствии оперативной паузы и продолжении наступления ВС РФ

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай выступил с опровержением этой информации, заявив, что никакой оперативной паузы нет. Он сообщил о продолжающихся боевых действиях и стягивании на фронт российскими войсками в том числе танковых подразделений. Причиной объявления паузы, по его мнению, стали успешные действия украинской армии, которые якобы начали ликвидацию складов с боеприпасами ВС РФ на взятых ими под контроль территориях.

При этом Гайдай упомянул, что на территориях Донбасса, подконтрольных Украине, ситуация неблагоприятная:

"Украинская мобильная связь в регионе отключена. Критическая инфраструктура в городах и селах, где велись боевые действия, уничтожена почти на 100%", — цитирует его слова "Военное обозрение".

Информацию о приостановке боевых действий опубликовала внешняя разведка Британии, сообщив, что РФ объявила о паузе перед новыми масштабными наступательными операциями в Донбассе. Такие же данные представил и Институт изучения войны в США.

"Единственное, в чём мнения американцев, британцев и украинского чиновника совпали — это в том, что в ближайшее время ВС РФ продолжат наступление с целью полного освобождения территории Донбасса", — резюмирует "ВО".

 

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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