Эксперт Рожин: ВСУ воспользуются оперативной паузой союзных войск в Донбассе

Аналитики американского института изучения военных конфликтов заявили, что российские войска взяли тактическую паузу после освобождения территории Луганской Народной Республики. Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал эту информацию и отметил, что украинские военные обязательно воспользуются оперативной паузой, чтобы укрепить свои позиции.

"Эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск", — заявил Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД .

Он сообщил, что боевые действия в ходе военной спецоперации не останавливаются. Сейчас подразделения, которые участвовали в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, также некоторые части осуществляют перегруппировку на другие направления.