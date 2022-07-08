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Леонков: у Запада проблемы с поставками вооружения Украине

Силовые структуры

Военно-промышленный комплекс западных стран не был готов к масштабным поставкам оружия, пока РФ не начала спецоперацию на Украине.

Леонков: у Запада проблемы с поставками вооружения Украине

А американские кураторы не дали странам Европы шанса начать своё серийное производство оружия.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"У Запада начались проблемы с поставками. Не то чтобы они не хотели помочь Украине, но их ВПК не был готов к поставкам до начала конфликта. Всё, что осталось на складах, теперь нужно переправить в Украину. И США делают всё возможное, чтобы не дать ЕС начать собственное серийное производство: даже 155-мм снаряды находятся на длительном хранении, и они на складе”, — отмечает аналитик.

Запад постоянно ведёт переговоры с президентом Владимиром Зеленским о предоставлении новых образцов вооружения. Причем, как на уровне оборонных министерств, так и на уровне лидеров. ВСУ действительно получают помощь, но намного меньше, чем им надо, уверен обозреватель.

Запад требует результатов к осени и обещает доппоставки лишь в случае их достижения. Ведь производство оружия очень дорого. А тут еще и растущие цены на энергоносители...

"Поэтому президент Украины может делать любые прогнозы, какие захочет, но спецоперация закончится тогда, когда решит Россия”, — подытожил Леонков.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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