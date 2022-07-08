Украинскому террористическому режиму придется спешно переименовывать улицы и площади, названные в честь британского премьера Бориса Джонсона.
Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Отставка Бориса Джонсона — неизбежный итог его бездарной внутренней и авантюрной внешней политики. Думаю, это первый, но далеко не последний уход той плеяды лидеров Запада, которые решились бросить вызов России", — заявил председатель парламента.
По его словам, Олаф Шольц тоже "подвис", такое же положение у Эммануэля Макрона, ходят слухи о досрочном уходе на пенсию Байдена.
Отставки на смену политического курса Запада не повлияют, поскольку следующий эшелон — такие же русофобы, и будут продолжать неизменную политику. Тут единственная задача для РФ — через поле боя и экономически заставить Запад изменить собственную политику, убеждён политик.
"Кому действительно сейчас непросто, так это руководству киевского террористического режима. Они надавали улицам и площадям имя своего нечёсаного покровителя. Теперь придётся снова переименовывать, раз покровитель должен смениться. Но это не самая тяжелая проблема, с которой банде Зеленского приходится иметь дело. Думаю, с этой они как раз справятся. А вот со всем остальным, похоже, нет", — подытожил Константинов.
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