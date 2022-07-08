Для карательных рейдов в Николаев прибыли СБУ и националистический батальон "Цунами".
Методы Киева похожи на методы нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной, отметили в МО РФ.
Как сообщил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, боевиков собрали из Одессы, Киева и Львова. Для координации "карательных работ" нацбаты сопровождает СБУ.
"По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве", — подчеркнул Мизинцев.
Отправка карателей в Николаев показывает особый цинизм киевского режима, который готов жертвовать жизнями собственных граждан, отметили в Министерстве.
"Чтобы выявить в Николаеве пророссийски настроенных людей и тех, кто выражает недовольство, из Киева, Одессы и Львова в город прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбата "Цунами", — сообщает ведомство.
Отягчает ситуацию то, что многие сотрудники ГУР Минобороны Украины судимы за тяжкие преступления и многие имеют наркотическую зависимость. В Николаев едут насильники, убийцы, грабители и т. д., подытожили в Министерстве обороны РФ.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.