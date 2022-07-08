Киев по указанию Запада приказал провести карательные рейды в Николаеве

Для карательных рейдов в Николаев прибыли СБУ и националистический батальон "Цунами".

Методы Киева похожи на методы нацистской Германии на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной, отметили в МО РФ.

Как сообщил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, боевиков собрали из Одессы, Киева и Львова. Для координации "карательных работ" нацбаты сопровождает СБУ.

"По указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве", — подчеркнул Мизинцев.

Отправка карателей в Николаев показывает особый цинизм киевского режима, который готов жертвовать жизнями собственных граждан, отметили в Министерстве.

"Чтобы выявить в Николаеве пророссийски настроенных людей и тех, кто выражает недовольство, из Киева, Одессы и Львова в город прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацбата "Цунами", — сообщает ведомство.

Отягчает ситуацию то, что многие сотрудники ГУР Минобороны Украины судимы за тяжкие преступления и многие имеют наркотическую зависимость. В Николаев едут насильники, убийцы, грабители и т. д., подытожили в Министерстве обороны РФ.