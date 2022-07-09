Алёхин: уничтожение Россией спутников-разведчиков США не приведёт к войне

Нанесение ударов со стороны украинских националистов по российским Курску и Белгороду, а также освобождённому армией РФ Мелитополю, прокомментировал полковник в отставке, военный эксперт Геннадий Алёхин.

По его словам, если Россия начнет сбивать спутники-разведчики США, то это не приведёт к Третьей мировой войне, поскольку это будет спровоцированно самими американцами.

"До Третьей мировой войны не дойдёт, потому что "этого не хотят сами натовцы", — заявил военный обозреватель в интервью изданию "Украина.ру".

Напомним, за три дня до того, как националисты нанесли удар по российскому городу Белгороду ракетами "Точка-У", над территорией этой области пролетал американский спутник GeoEye-1, который принадлежит компании Maxar. По информации разведывательного центра, этот аппарат из США проводил съёмку территории областного центра.