Нанесение ударов со стороны украинских националистов по российским Курску и Белгороду, а также освобождённому армией РФ Мелитополю, прокомментировал полковник в отставке, военный эксперт Геннадий Алёхин.
По его словам, если Россия начнет сбивать спутники-разведчики США, то это не приведёт к Третьей мировой войне, поскольку это будет спровоцированно самими американцами.
"До Третьей мировой войны не дойдёт, потому что "этого не хотят сами натовцы", — заявил военный обозреватель в интервью изданию "Украина.ру".
Напомним, за три дня до того, как националисты нанесли удар по российскому городу Белгороду ракетами "Точка-У", над территорией этой области пролетал американский спутник GeoEye-1, который принадлежит компании Maxar. По информации разведывательного центра, этот аппарат из США проводил съёмку территории областного центра.
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Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.