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Стремоусов: ВСУ обстреливают Херсонскую область для запугивания мирных жителей

Силовые структуры

По мнению заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, украинские войска наносят удары по региону для того, чтобы запугать местное население.

Он убеждён, что основной целью киевского режима является внушение страха любой ценой. Пострадавшие люди в результате обстрелов со стороны ВСУ есть всегда, отметил Стремоусов.

"Они не могут простить, что мирная жизнь в области налаживается. Идёт работа над подготовкой учебного процесса, начинают работать пенсионные фонды, идёт выдача паспортов — понятно, что украинской стороне никак этого допустить", — заявил он в беседе с РИА Новости.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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