Алехин: целью боевиков ВСУ при обстреле Белгорода был аэродром

Полковник в отставке, военный эксперт Геннадий Алёхин дал свой комментарий обстрелу украинскими боевиками Курска и Белгорода, а также освобожденного Мелитополя.

В своей беседе с изданием "Украина.ру" он сообщил, что националисты ставили пред собой цель уничтожить аэродромы, расположенные в этих городах.

"Система ПВО работала в усиленном режиме, просто противник нанес не одиночный удар, это была попытка массированного удара…Так что наши ПВОшники сработали хорошо. Они сбили и перехватили несколько баллистических ракет. На мой личный взгляд, целью ВСУшников во время налета на Белгород был именно аэродром", — заявил аналитик.

По его словам, жертвы среди мирных граждан были вызваны тем, что в районе обстрела плотная застройка, где частный сектор соседствует с "многоквартирниками".

Аналитик отметил, что несмотря на жертвы, среди жителей паники нет. Несмотря ни на что, средства ПВО надо продолжать разрабатывать более тщательно, подытожил Алёхин.