Вооружённые силы Украины в Харькове из-за больших потерь и дезертирства в рядах ВСУ набирают в бригаду теробороны заключённых.
Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127 бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — заявил генерал-лейтенант.
Ранее в военном ведомстве уже сообщали, что ангар с гаубицами США — M777 украинских бандеровцев, из которых они расстреливали мирных граждан Донецка, в ДНР уничтожен высокоточным оружием авиации России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Кедми считает, что объявление Украиной войны России "развяжет руки" ВС РФ.