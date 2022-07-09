В Харькове ВСУ набирают заключённых в подразделения теробороны

Вооружённые силы Украины в Харькове из-за больших потерь и дезертирства в рядах ВСУ набирают в бригаду теробороны заключённых.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127 бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — заявил генерал-лейтенант.

Ранее в военном ведомстве уже сообщали, что ангар с гаубицами США — M777 украинских бандеровцев, из которых они расстреливали мирных граждан Донецка, в ДНР уничтожен высокоточным оружием авиации России.