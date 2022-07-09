В Baijiahao назвали АПЛ "Белгород" угрозой для США со стороны ВМФ РФ

7 июля состоялись неудачные испытания ракеты-носителя Minotaur, которые проводили ВВС США. Американская ракета взорвалась через 11 секунд после взлёта. Испытания были провалены.

Уже на следующий день после такого позора стало известно, что атомная подлодка "Белгород" официально поступила на вооружение ВМФ РФ. Известие Соединённые Штаты не обрадовало, ведь АПЛ может нести ядерные беспилотники "Посейдон", которые способны смыть с лица земли прибрежные города Америки, пишет издание Baijiahao.

"Этот беспилотный подводный аппарат обладает неограниченной дальностью полёта и может нести ядерные и обычные боеголовки. Противостоять ему просто невозможно", — пишет издание.