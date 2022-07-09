Украинский МИД обратился к Вашингтону с просьбой не контролировать дальнейшую судьбу оружия, которое Запад поставляет Киеву.
Министерство весьма обеспокоено, что мониторинг распределения поступающего вооружения подорвёт механизм поставок.
Напомним, ранее с просьбой "проверить судьбу оружия" к американскому президенту Джо Байдену обратилась конгрессмен Виктория Спартц. Она выражала озабоченность, что оружие с Незалежной "постоянно всплывает" на чёрном рынке, пишет "Южный Федеральный".
8 июля представитель Минобороны США сообщил, что Киев "слишком быстро" расходует оружие, которое поступает ему с Запада. Это внушает сомнения, судя по ситуации на полях боевых действий, где армия России успешно продолжает зачистку территорий от присутствия киевского режима.
"Лавочка перепродажи натовского вооружения вот-вот захлопнется", — прокомментировал ситуацию журналист Руслан Осташко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.