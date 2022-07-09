Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
NI: ВС РФ в случае войны уничтожат американские F-22 и F-35 РЛС "Струна-1"
В Baijiahao назвали АПЛ "Белгород" угрозой для США со стороны ВМФ РФ
Выступление группы "Би-2" заглушили криками: "Пошли вон, твари!"
США выразили недоверие Китаю: поддержка России очевидна
Западу повезло, что РФ еще не назвала США участником боевых действий
Зеленского заставляют легализовать однополые браки на Украине
Группировка "О" ВС РФ продолжает продвижение к Северску, уничтожая позиции ВСУ
Боевики ВСУ минируют границу с Белоруссией
Прощённые музыканты из группы "Би-2" выступили на "Зенит Арене"

Киев просит США не вникать, куда идет поставляемое на Украину оружие

Силовые структуры

Украинский МИД обратился к Вашингтону с просьбой не контролировать дальнейшую судьбу оружия, которое Запад поставляет Киеву.

Киев просит США не вникать, куда идет поставляемое на Украину оружие

Министерство весьма обеспокоено, что мониторинг распределения поступающего вооружения подорвёт механизм поставок.

Напомним, ранее с просьбой "проверить судьбу оружия" к американскому президенту Джо Байдену обратилась конгрессмен Виктория Спартц. Она выражала озабоченность, что оружие с Незалежной "постоянно всплывает" на чёрном рынке, пишет "Южный Федеральный".

8 июля представитель Минобороны США сообщил, что Киев "слишком быстро" расходует оружие, которое поступает ему с Запада. Это внушает сомнения, судя по ситуации на полях боевых действий, где армия России успешно продолжает зачистку территорий от присутствия киевского режима.

"Лавочка перепродажи натовского вооружения вот-вот захлопнется", — прокомментировал ситуацию журналист Руслан Осташко.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Мир. Новости мира
В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО

С 29 по 30 июня в Мадриде проходил саммит Североатлантического альянса.

В Rebelión перечислили лживые заявления саммита НАТО
American Thinker: Запад недооценивает волю России к победе в СВО на Украине
Мир. Новости мира
American Thinker: Запад недооценивает волю России к победе в СВО на Украине
Силовые структуры
Аналитики RUSI: ВСУ нужно выполнить пять условий для "победы" над ВС РФ
Силовые структуры
Житель Харькова сообщил об уменьшении обстрелов ВСУ после отхода ВС РФ из города
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Новый людской ресурс из регионов РФ получила специальная военная операция
Мир. Новости мира
Focus: Запад угодил в "тройную ловушку" Путина
Интервью Лаврова вызвало припадок у Панина: "Хохлы бомбят сами себя!"
Общество
Интервью Лаврова вызвало припадок у Панина: "Хохлы бомбят сами себя!"
Последние материалы
В Baijiahao назвали АПЛ "Белгород" угрозой для США со стороны ВМФ РФ
Выступление группы "Би-2" заглушили криками: "Пошли вон, твари!"
США выразили недоверие Китаю: поддержка России очевидна
Западу повезло, что РФ еще не назвала США участником боевых действий
Зеленского заставляют легализовать однополые браки на Украине
Группировка "О" ВС РФ продолжает продвижение к Северску, уничтожая позиции ВСУ
Боевики ВСУ минируют границу с Белоруссией
Прощённые музыканты из группы "Би-2" выступили на "Зенит Арене"
Военкор Коц: Штаты дали возможность ВСУ "дотягиваться" до Смоленска
Собчак об изгнании украинских послов: "Убирают сумасшедших во власти"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников