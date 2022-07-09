Киев просит США не вникать, куда идет поставляемое на Украину оружие

Украинский МИД обратился к Вашингтону с просьбой не контролировать дальнейшую судьбу оружия, которое Запад поставляет Киеву.

Министерство весьма обеспокоено, что мониторинг распределения поступающего вооружения подорвёт механизм поставок.

Напомним, ранее с просьбой "проверить судьбу оружия" к американскому президенту Джо Байдену обратилась конгрессмен Виктория Спартц. Она выражала озабоченность, что оружие с Незалежной "постоянно всплывает" на чёрном рынке, пишет "Южный Федеральный".

8 июля представитель Минобороны США сообщил, что Киев "слишком быстро" расходует оружие, которое поступает ему с Запада. Это внушает сомнения, судя по ситуации на полях боевых действий, где армия России успешно продолжает зачистку территорий от присутствия киевского режима.

"Лавочка перепродажи натовского вооружения вот-вот захлопнется", — прокомментировал ситуацию журналист Руслан Осташко.