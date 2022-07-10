В интернете опубликовано видео, переданное оптической системой авиационной ракеты "Изделие 305". В ролике можно видеть, как она точно влетает в форточку здания.
Новейшая управляемая ракета "воздух-земля", имеющая заводской индекс "Изделие 305", может похвастаться высочайшей точностью. Три независимые системы наведения позволяют боеприпасу поражать цели с расстояния 14,5 километра, для этого вертолёту-носителю даже не нужно залетать в зону, контролируемую ПВО противника.
"В результате ракета точно влетела в форточку. Ракета обладает высочайшей степенью точности", — прокомментировал видео военный эксперт Яков Кедми.
Технологичные системы наведения дополняет внушительная масса боевой части, которая составляет около 26 килограмм. Осколочно-фугасная БЧ "Изделия 305" способна поражать как личный состав, так и бронированную технику.
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