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Российская управляемая авиационная ракета "Изделие 305" влетела в форточку цели

Силовые структуры

В интернете опубликовано видео, переданное оптической системой авиационной ракеты "Изделие 305". В ролике можно видеть, как она точно влетает в форточку здания.

«Изделие 305» и её очередная форточка

Новейшая управляемая ракета "воздух-земля", имеющая заводской индекс "Изделие 305", может похвастаться высочайшей точностью. Три независимые системы наведения позволяют боеприпасу поражать цели с расстояния 14,5 километра, для этого вертолёту-носителю даже не нужно залетать в зону, контролируемую ПВО противника.

"В результате ракета точно влетела в форточку. Ракета обладает высочайшей степенью точности", — прокомментировал видео военный эксперт Яков Кедми.

Технологичные системы наведения дополняет внушительная масса боевой части, которая составляет около 26 килограмм. Осколочно-фугасная БЧ "Изделия 305" способна поражать как личный состав, так и бронированную технику.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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