В Славянске уничтожены до 100 украинских военных, более 1 тыс. снарядов для М777

В результате удара по позициям Вооружённых сил Украины в Славянске уничтожены до ста украинских военных, более 1 тысячи снарядов для американских гаубиц M777 и около 700 снарядов для РСЗО "Град".

Об этом сообщили в Минобороны обороны России.

Также в ведомстве заявили, что Харьковской области и в Донецкой Народной Республике в воздухе сбито два истребителя ВВС Украины Су-25, в ДНР также сбит один самолёт МиГ-29.

Помимо этого, российскими средствами ПВО за сутки перехвачены: 3 беспилотника, 3 баллистические ракеты "Точка-У", 5 снарядов реактивной системы залпового огня "Смерч", 20 снарядов РСЗО "Ураган", отметили в Минобороны.