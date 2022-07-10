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Евсеев: для боёв в крупных городах Украины нужны спецподразделения

Силовые структуры

Для сражений в условиях города желательно задействовать спецподразделения, такие как ЧВК Вагнера, спецназ и др. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев. Своими размышлениями эксперт поделился в разговоре с "Украиной.ру".

Евсеев: для боёв в крупных городах Украины нужны спецподразделения

Такой вывод Евсеев сделал после слов ветерана "Альфы", заявившего, что при штурме городов от спецназа не так много пользы.

Евсеев посчитал, что командир "Альфы" прав, добавив, что при штурме городов необходимо взаимодействие спецподразделений с другими частями. Эксперт убеждён, что эффективная зачистка городов невозможна без огневой авиационной, артиллерийской и сухопутной поддержки.

В качестве примера Евсеев привёл освобождение Лисичанска, который, по его мнению, был зачищен от украинских военных в идеальном порядке. В этом населённом пункте Союзными силами сначала была освобождена промзона, а потом военные зачистили жилую часть города. Поэтому потери военных РФ, ДНР и ЛНР, а также мирных жителей в Лисичанске были минимальными.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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