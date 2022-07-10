WP: родные американского наёмника Курпаси винят власти США в бездействии

По мнению родных и близких американского морского пехотинца Грейди Курпаси, следы которого потерялись на Украине, власти почти не прикладывают усилий для того, чтобы его разыскать. Статья об этом вышла в издании The Washington Post.

"Семья и друзья Курпаси обвинили администрацию (президента США Джо) Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой", — сказано в материале.

Жена исчезнувшего пехотинца сомневается, что Вашингтон предпринял хоть какие-нибудь действия для его розыска. Также близкие обвиняют власти своей страны в "отсутствии оперативности".

Родные Курпаси говорят, что власти не информируют их о мероприятих по поиску пропавшего. Они утверждают, что сами предоставили Госдепу нужные сведения. Информацию о Курпаси властям предоставили его сослуживцы. Данные включают в себя 46 страниц, на которых содержатся сведения и о его последнем известном местонахождении.

Из предоставленного военными документа следует, что пропавший Курпаси пошёл в разведку в компании наёмника из Британии Эндрю Хилла. О взятии в плен Хилла российскими военными известно, судьба же Курпаси остаётся неизвестной.