К началу осени предполагается ротация ВСУ: к местам боевых действий перебросят свежие силы, вооружённые натовским оружием и подготовленные инструкторами из Британии.
Об этом в эфире сообщил украинский аналитик Валерий Рябых.
По его словам, Генштаб ранее заявлял, что сейчас ведётся подготовка нескольких резервных бригад, и она ведётся с начала СВО.
"Если взять во внимание, что в целом подготовка частей масштаба бригады может занимать до 4 месяцев, это полноценная подготовка с боевым слаживанием, то нужно говорить, что концу июля истекает срок подготовки этих новых, свежих подразделений. Хочу подчеркнуть, они уже будут вооружены современным вооружением по стандартам НАТО", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что прибывшие подразделения будут иметь современное оружие, что повлияет на их тактику.
"Наши подразделения могут быть усилены значительным количеством подготовленных бригад", — подытожил Рябых.
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