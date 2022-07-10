В Киеве анонсируют подвоз новых натовских бригад ВСУ к августу

К началу осени предполагается ротация ВСУ: к местам боевых действий перебросят свежие силы, вооружённые натовским оружием и подготовленные инструкторами из Британии.

Об этом в эфире сообщил украинский аналитик Валерий Рябых.

По его словам, Генштаб ранее заявлял, что сейчас ведётся подготовка нескольких резервных бригад, и она ведётся с начала СВО.

"Если взять во внимание, что в целом подготовка частей масштаба бригады может занимать до 4 месяцев, это полноценная подготовка с боевым слаживанием, то нужно говорить, что концу июля истекает срок подготовки этих новых, свежих подразделений. Хочу подчеркнуть, они уже будут вооружены современным вооружением по стандартам НАТО", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что прибывшие подразделения будут иметь современное оружие, что повлияет на их тактику.

"Наши подразделения могут быть усилены значительным количеством подготовленных бригад", — подытожил Рябых.