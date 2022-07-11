Потери украинской армии в спецоперации составляют на текущий момент от 50 до 70 тысяч человек, заявил на условиях анонимности российский хакер из группы RaHDIt. По его словам, Киев сильно занижает цифры убитых.
Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского озвучили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили около 10 тысяч.
"Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть", — рассказал источник из хакерской группы РИА Новости.
Включены ли в подсчёты иностранные наёмники и националистические формирования, собеседник агентства не уточнил.
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