Хакеры RaHDIt подсчитали потери Украины: не менее 50 — 70 тысяч убитыми

Потери украинской армии в спецоперации составляют на текущий момент от 50 до 70 тысяч человек, заявил на условиях анонимности российский хакер из группы RaHDIt. По его словам, Киев сильно занижает цифры убитых.

Ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского озвучили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили около 10 тысяч.

"Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть", — рассказал источник из хакерской группы РИА Новости.

Включены ли в подсчёты иностранные наёмники и националистические формирования, собеседник агентства не уточнил.