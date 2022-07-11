Кедми: в Лисичанске украинские националисты рыли окопы как террористы

Украинские националисты и боевики ВСУ действовали в Лисичанске как террористы, заявил политолог Яков Кедми. По словам военного эксперта, армия рыла окопы вдоль жилых домов, чтобы прикрываться мирными жителями.

Как подчеркнул Кедми, тактику живого щита используют все террористы в мире.

"Действуя, как действуют террористы всего мира, они заранее готовили свои укрытия так, чтобы мирные жители стали их живым щитом", — заявил политолог.

Кедми уточнил, что несмотря на подобные действия ВСУ, мировое сообщество просто проигнорировало этот факт и "стало адвокатом терроризма и нацизма". По словам политолога, такой же тактикой пользуются украинские боевики в других городах Незалежной.