Украинские националисты и боевики ВСУ действовали в Лисичанске как террористы, заявил политолог Яков Кедми. По словам военного эксперта, армия рыла окопы вдоль жилых домов, чтобы прикрываться мирными жителями.
Как подчеркнул Кедми, тактику живого щита используют все террористы в мире.
"Действуя, как действуют террористы всего мира, они заранее готовили свои укрытия так, чтобы мирные жители стали их живым щитом", — заявил политолог.
Кедми уточнил, что несмотря на подобные действия ВСУ, мировое сообщество просто проигнорировало этот факт и "стало адвокатом терроризма и нацизма". По словам политолога, такой же тактикой пользуются украинские боевики в других городах Незалежной.
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