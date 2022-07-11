Кива: "Зеленский решил устроить шоу на юге Украины — новая афера и провокация"

Экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива прокомментировал новый приказ президента Владимира Зеленского начать контрнаступление.

ВСУ намерены начать наступление и выгнать ВС РФ из южной части Украины, сообщил накануне глава МО Украины Алексей Резников. Но по мнению бывшего нардепа, такое распоряжение сделано уже от полного отчаяния.

"Проиграв и списав окончательно Донбасс, Зеленский решил устроить шоу на юге Украины — новая афера и провокация лицедея, которая будет стоить десятков тысяч украинских жизней", — в своём аккаунте мессенджера пишет Кива.

Планы у киевского режима немалые: восстановить экономику за счёт освобождения черноморского побережья. И это при том, что в Донбассе ВС РФ уничтожили уже большую часть боеспособных формирований националистов. Украина лишилась почти всех танков и самолётов, затруднены поставки западного вооружения, отметил Кива.

"Заранее могу сказать — это последнее будет шоу лицедея и всё закончится окончательным поражением и крахом киевского режима. Единственное, людей конечно жалко, которых засунут в эту финальную мясорубку…" — подытожил бывший нардеп.