Стремоусов: Херсонская область готова дать отпор украинской армии

Киевский режим не сможет вернуть контроль над Херсонской областью. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, Херсонская область готова дать отпор Вооружённым силам Украины (ВСУ), так как местные жители не хотят находиться под властью националистов.

"Мы готовы дать отпор. Город Херсон — это русский город, он никогда уже не будет под властью нацистов", — сказал Стремоусов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул: Киев на протяжении нескольких лет заявляет о том, что вернёт Донбасс и Крым в состав Украины. По его мнению, политики, которые продолжают в это верить, являются "психически неадекватными" людьми.

Как отметил Стремоусов, киевский режим, контролируемый западными странами, "играет в военную игру" и ведёт политику по уничтожению мирного населения.